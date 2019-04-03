«Зенит» обнаружил аномальный всплеск просмотров на канале «Спартака» в YouTube

Директор новых медиа «Зенита» Егор Крецан в своём «твиттере» обратил внимание на аномальный прирост просмотров на официальном канале московского «Спартака» в YouTube.



Представитель сине-бело-голубых опубликовал ссылку на рейтинг просмотров европейских клубов в YouTube за март. «Спартак» расположился на 15-й строчке с показателем в 2,94 млн просмотров, опередив «Зенит» (2,69 млн), который занял 17-е место. При этом Крецан также разместил скриншот, на котором видно, что 19 марта ролики на канале красно-белых были просмотрены более 2,5 млн раз, что значительно превышает показатели за другие дни.



«Не могу промолчать, так как вчера рвали на себе волосы всем коллективом (на самом деле нет). Очевидно, случилось немного магии: № 15 налили за один день 2,5 млн просмотров, № 1 — сразу 58 млн. Следов этих просмотров нет. Надежда одна: придёт Атаманенко и всё объяснит. Также сразу должен сказать, что на 146% уверен: коллеги с юга не имеют к этому никакого отношения», — написал Крецан.

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