Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Первое открытое заседание по делу состоится во вторник, 9 апреля. Также было решено оставить под стражей брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела о двух драках в Москве.

Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.