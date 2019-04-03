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Адвокат: Мамаев не получает штрафы от «Краснодара», про зарплату не могу сказать

Адвокат: Мамаев не получает штрафы от «Краснодара», про зарплату не могу сказать
Футбол / РПЛ

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал итоги сегодняшнего заседания суда по делу своего подзащитного.

«В процессе будем опираться на все материалы, которые приобщены к делу. На них всё прекрасно видно и понятно, любому юристу не представит особой сложности дать правильную квалификацию действий.

Мамаев на здоровье не жалуется, хотя пребывание всё-таки отражается на физической форме, нет тех нагрузок, которые у него были в процессе футбольных тренировок.

Штрафы в связи с неисполнением контракта? Так как Павел находится под мерами процессуального принуждения, никакие обстоятельства не могут влиять на штрафы, он их не получает. Получает ли зарплату? Не могу сказать. О разрыве контракта при уголовном наказании говорить не будем, давайте дождёмся приговора суда.

Чем руководствовался суд? Они сослались на тяжести обвинения, которые мы называли надуманными и искусственными. Суд также концентрировал своё внимание на тяжести предъявленного обвинения по эпизоду с хулиганством. По закону можно продлить пребывание до полугода. Суд посчитал, что целесообразно выбрать максимальный срок. Мы можем заявлять ходатайства, но мы и раньше их подавали, но они не привели к изменению меры пресечения или освобождению», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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