Адвокат: Мамаев не получает штрафы от «Краснодара», про зарплату не могу сказать

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал итоги сегодняшнего заседания суда по делу своего подзащитного.
«В процессе будем опираться на все материалы, которые приобщены к делу. На них всё прекрасно видно и понятно, любому юристу не представит особой сложности дать правильную квалификацию действий.
Мамаев на здоровье не жалуется, хотя пребывание всё-таки отражается на физической форме, нет тех нагрузок, которые у него были в процессе футбольных тренировок.
Штрафы в связи с неисполнением контракта? Так как Павел находится под мерами процессуального принуждения, никакие обстоятельства не могут влиять на штрафы, он их не получает. Получает ли зарплату? Не могу сказать. О разрыве контракта при уголовном наказании говорить не будем, давайте дождёмся приговора суда.
Чем руководствовался суд? Они сослались на тяжести обвинения, которые мы называли надуманными и искусственными. Суд также концентрировал своё внимание на тяжести предъявленного обвинения по эпизоду с хулиганством. По закону можно продлить пребывание до полугода. Суд посчитал, что целесообразно выбрать максимальный срок. Мы можем заявлять ходатайства, но мы и раньше их подавали, но они не привели к изменению меры пресечения или освобождению», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.