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«Лацио» проиграл СПАЛу, пропустив гол с пенальти

«Лацио» проиграл СПАЛу, пропустив гол с пенальти
Футбол / Италия

В матче 30-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал римский «Лацио». Встреча команд состоялась на стадионе «Паоло Меацца» в Ферраре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Лацио», который успешно реализовал нападающий СПАЛа Андреа Петанья. Таким образом, римский клуб прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении четырёх матчей.

СПАЛ набрал 32 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римский «Лацио» (48) располагается на 6-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 81 очко в 30 матчах.

Италия - Серия А. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 – Петанья – 89 (пен)
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