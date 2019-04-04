«Лацио» проиграл СПАЛу, пропустив гол с пенальти

В матче 30-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал римский «Лацио». Встреча команд состоялась на стадионе «Паоло Меацца» в Ферраре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 89-й минуте главный арбитр встречи Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Лацио», который успешно реализовал нападающий СПАЛа Андреа Петанья. Таким образом, римский клуб прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении четырёх матчей.



СПАЛ набрал 32 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римский «Лацио» (48) располагается на 6-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 81 очко в 30 матчах.