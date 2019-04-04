Нелепый автогол Тальяфико — в видеообзоре матча «Эммен» — «Аякс»

В 28-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Эммен» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк». Обслуживал матч арбитр Симен Мюлдер.

Дубль в этой встрече оформил бразильский нападающий «Аякса» Давид Нерес. Голами в составе победителей также отметились: Донни ван де Бек, Дейли Блинд и Клас-Ян Хунтелар. На 62-й минуте защитник гостей Николас Тальяфико отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счёт установил форвард «Эммена» Яфар Ариас, который забил гол дальним ударом после паса Гленна Бийльи.

«Аякс», набрав 68 очков, возглавил турнирную таблицу голландского национального чемпионата. В следующем туре амстердамский клуб на выезде сыграет с «Виллем II». Встреча состоится 6 апреля.