Атаманенко: «Спартак» не использовал технику «чудо»-роста аудитории «Зенита»

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко в своём «твиттере» ответил на пост директора новых медиа «Зенита» Егора Крецана, который ранее намекнул на накрутку красно-белыми просмотров на клубном канале в YouTube.



«Сразу не объясню, нужно изучить методику рейтинга, но не беспокойся – технику «чудо»-роста аудитории «Зенита» мы не использовали. Возможно малая доля аудитории «Спартака» посмотрела первый выпуск Z+ и в культурном шоке перешла к нам на канал за нормальным контентом?» — написал Атаманенко.



Спустя некоторое время Крецан ответил своему собеседнику: «Нашу технику — снимать постоянно, много и интересно — вы точно давно не использовали, тут согласен. Если разберётесь с методикой, буду рад узнать, как так вышло!»



«Егор, хорошо, поделюсь. Вы только там волосы за это время все в офисе не вырвите. Они ведь в результате Неву загрязняют, а в ней, говорят, волны вздымаются, на которых потом сёрферы на досках катаются», — ответил Атаманенко.



«Зенит» обнаружил аномальный всплеск просмотров на канале «Спартака» в YouTube