Определились все полуфиналисты Кубка Германии

«Вердер» стал последним полуфиналистом Кубка Германии, победив «Шальке-04» в четвертьфинале турнира. Матч прошёл на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершился победой бременцев со счётом 2:0.



Командам удалось открыть счёт лишь во втором тайме. На 65-й минуте красивым ударом из-за штрафной отметился полузащитник Милот Рашица. Спустя семь минут гости удвоили преимущество – гол на свой счёт записал хавбек Дави Классен, замкнувший передачу с фланга.



Таким образом, определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Германии. За участие в решающем матче турнира поборются «Бавария», «Гамбург», «РБ Лейпциг» и «Вердер».



С полной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».