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Определились все полуфиналисты Кубка Германии

Определились все полуфиналисты Кубка Германии
Футбол / Германия

«Вердер» стал последним полуфиналистом Кубка Германии, победив «Шальке-04» в четвертьфинале турнира. Матч прошёл на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершился победой бременцев со счётом 2:0.

Командам удалось открыть счёт лишь во втором тайме. На 65-й минуте красивым ударом из-за штрафной отметился полузащитник Милот Рашица. Спустя семь минут гости удвоили преимущество – гол на свой счёт записал хавбек Дави Классен, замкнувший передачу с фланга.

Таким образом, определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Германии. За участие в решающем матче турнира поборются «Бавария», «Гамбург», «РБ Лейпциг» и «Вердер».

С полной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Германии. 1/4 финала
03 апреля 2019, среда. 21:45 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 2
Вердер
Бремен
0:1 – Рашица – 65, 0:2 – Классен – 72
Удаления: нет – Шахин, 90
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