Бывший главный врач «Динамо» Дмитрий Бабиченко скончался в возрасте 65 лет

Бывший главный врач московского «Динамо» Дмитрий Бабиченко ушёл из жизни в возрасте 65 лет, сообщает пресс-служба клуба.



«Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо», многие сотрудники которого хорошо помнят Дмитрия Ивановича, выражают глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Бабиченко», — говорится в заявлении бело-голубых.



Бабиченко является заслуженным врачом Российской Федерации. Он проработал в «Динамо» на различных должностях в медицинском департаменте более 10 лет.



«Динамо» после 21 тура занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые имеют в активе столько же очков, сколько и находящийся в зоне стыковых матчей «Урал» (23), но опережают екатеринбургскую команду по дополнительным показателям.

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