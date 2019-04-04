Антич: переход в «Барселону» закончится для Гризманна скамейкой запасных

Бывший главный тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич поделился мнением о возможном переходе нападающего «матрасников» Антуана Гризманна в клуб из Каталонии.

«Гризманн — плеймейкер, а «Барселона» играет без полузащитников. Трансфер в каталонскую команду закончится для него скамейкой запасных, потому что там нет для него места. «Барселоне» точно не нужен Антуан. Возможно, для «Реала» покупка этого игрока будет иметь чуть больше смысла», — приводит слова Антича Goal.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 28-летний француз забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах.

Контракт Антуана с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.