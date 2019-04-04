Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2019 года среди команд U17. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией.

Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.

Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.

Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.

Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.

Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.

Турнир пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии. Действующими чемпионами Европы в этой возрастной группе являются голландцы.

Отметим, сборная России U17, которую возглавляет Дмитрий Хомуха, в отборочном раунде финального турнира уже встречалась с португальцами. В матче, который не имел турнирного значения, россияне уступили со счётом 1:2.