«Барселона» возобновила интерес к форварду дортмундской «Боруссии»

Форвард дортмундской «Боруссии» Александер Исак попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонский клуб следил за выступлениями шведа, когда тот выступал ещё за АИК. Теперь сине-гранатовые снова заинтересовались 19-летним нападающим, который этой зимой на правах аренды перешёл в «Виллем II». «Боруссия» готова рассмотреть потенциальные предложения по игроку, футболист тоже не против сменить клуб.

За команду из Арнема Исак сыграл 11 матчей, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года. Зимой 2017 года дортмундцы приобрели шведа у АИКа за € 8,6 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 3 млн.