«ПСЖ» готов предложить де Хеа контракт с зарплатой € 24 млн в год

«ПСЖ» намерен предпринять попытки подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает The Sun.

По информации издания, 27-летний вратарь продолжает требовать от «красных дьяволов» повышения оклада до € 470 тыс. в неделю (€ 24 млн в год). Клуб не готов платить испанцу такие деньги и предлагает € 410 тыс. в неделю (€ 21 млн в год). Парижане же намерены удовлетворить финансовые запросы футболиста по зарплате, предложив ему долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне де Хеа сыграл в составе «Манчестер Юнайтед» 39 матчей и пропустил 48 мячей. Его действующее соглашение с манкунианским клубом рассчитано до лета 2020 года. Руководство «красных дьяволов» не планирует продавать игрока ближайшим летом, предпочитая отпустить его бесплатно через год.