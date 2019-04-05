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«Манчестер Юнайтед» составил список из шести целей на летнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» составил список из шести целей на летнее трансферное окно
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и руководство клуба составили список целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, в числе целей «красных дьяволов» на межсезонье оказались шесть футболистов. Сульшер выразил желание строить команду вокруг английских игроков, как это ранее делал Алекс Фергюсон. В связи с этим клуб попытается заполучить защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку, полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Также в списке главных целей «Манчестер Юнайтед» числятся защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан и полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов летом побить трансферный рекорд.

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами
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