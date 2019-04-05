«Манчестер Юнайтед» составил список из шести целей на летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и руководство клуба составили список целей на летнее трансферное окно.



Как сообщает The Times, в числе целей «красных дьяволов» на межсезонье оказались шесть футболистов. Сульшер выразил желание строить команду вокруг английских игроков, как это ранее делал Алекс Фергюсон. В связи с этим клуб попытается заполучить защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку, полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои.



Также в списке главных целей «Манчестер Юнайтед» числятся защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан и полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.



Ранее сообщалось, что английский клуб готов летом побить трансферный рекорд.

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами