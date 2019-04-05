FA сняла с Хеннесси обвинения в изображении нацистского жеста

Английская футбольная ассоциация (FA) признала голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси невиновным по итогам расследования его жеста, который многие посчитали нацистским, сообщает пресс-служба клуба.



«Рад, что FA признала меня невиновным. Это был абсолютно безобидный жест, который показался всем чем-то гораздо более серьёзным, когда попал в кадр. Я ненавижу все формы расизма, фашизма, антисемитизма и других видов дискриминации», — сказал Хеннесси.



Напомним, в январе FA открыла дело в отношении Хеннесси. Поводом послужил жест, который валлийский футболист показал во время командного ужина в ресторане. Спустя некоторое время в Сети появилось фото, на котором Хеннесси поднял правую руку, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера. Позже голкипер извинился за жест, заявив, что он был случайным и его неправильно поняли.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» MailOnline Sport.