Азмун: нет молодых игроков, которым успех не кружит голову, я тоже потерялся

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал слова Курбана Бердыева, с которым он работал в «Рубине» и «Ростове». Несколько лет назад Бердыев заявил, что у иранского футболиста появилась звёздная болезнь.



«Он говорил то, что было. Я никогда не обижаюсь на правду. Я воспринял его слова правильно. Это помогло мне прогрессировать как личности. Хотя я понимаю, что Курбан Бекиевич сказал это специально, чтобы воздействовать на меня. Мне кажется, нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте. Наверное, я тоже тогда «потерялся». Его слова пошли на пользу. Чтобы чего-то достичь в спорте, надо контролировать себя», — сказал Азмун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Азмун: хочу попросить руководство «Зенита» почтить память погибших в Иране