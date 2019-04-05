Азмун: хочу попросить руководство «Зенита» почтить память погибших в Иране

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о помощи своим соотечественникам, пострадавшим во время наводнения в провинции Голестан на севере страны.

«Да, возможно, риск существовал. К сожалению, шесть человек погибло. Но я должен был находиться там. Я живу в этом городе, являюсь его представителем. В клубе с пониманием отнеслись к моему решению. Ведь страдали люди, им требовалась помощь. Более того, я хочу попросить руководство «Зенита» как-то почтить память погибших.

Много ли денег потратил на помощь пострадавшим жителям Ирана? Не хочу говорить про деньги. Если я что-то отдавал и буду отдавать, то только потому, что таков мой долг. Тем более иногда поддержка, не связанная с деньгами, даже нужнее для людей, чем финансы. Если вы спросите их об этом, они подтвердят», — сказал Азмун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.