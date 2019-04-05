Все клубы английской Премьер-лиги выступили против нового формата Лиги чемпионов

Все 20 клубов английской Премьер-лиги выступили против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

«Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность национального чемпионата.

В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране, при этом преданность и местное соперничество часто передаются из поколения в поколение. У нас фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем решительно защищать.

Структура национальных чемпионатов определяется их руководством и местными ассоциациями. Мы будем работать с Футбольной ассоциацией Англии и другими лигами, чтобы гарантировать понимание этого со стороны европейских футбольных органов, которые должны поддерживать национальные чемпионаты», — говорится в заявлении АПЛ.