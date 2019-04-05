Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди

Главным тренером миланского «Интера» в следующем сезоне может стать Антонио Конте. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, Конте уже принял предложение возглавить миланский клуб. Кроме того специалист одобрил продажу аргентинского нападающего Мауро Икарди, который не выходил на поле почти два месяца из-за конфликта с руководством клуба. В качестве замены Икарди Конте видит форварда «Ромы» Эдина Джеко.

Напомним, что 49-летний Конте летом 2018 года был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси» и в данный момент является безработным. В первом сезоне итальянец привёл «Челси» к чемпионскому титулу, но затем финишировал с ним на пятом месте. В данный момент тренер судится с клубом, требуя компенсацию за досрочный разрыв контракта.