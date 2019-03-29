Конте требует от «Челси» € 10,5 млн, клуб обвинил тренера в конфликте с игроками

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает требовать от «пенсионеров» причитающиеся ему по контракту € 10,5 млн, сообщает BBC.

По сведениям источника, 49-летний специалист посетил заседание Арбитражной коллегии АПЛ, на котором рассматривался вопрос его разбирательств с лондонским клубом. Итальянец настаивает на том, что «Челси» должен выплатить ему зарплату за последний год контракта. В клубе же считают, что тренер, конфликтуя с игроками, нарушил условия трудового соглашения. В частности, был приведён пример с испанским форвардом Диего Костой, который был вынужден покинуть команду из-за разногласий с Конте. Ввиду этого «пенсионеры» рассчитывают сократить сумму выплаты итальянскому специалисту.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. В первый же сезон он выиграл с командой чемпионат Англии. Уволен он был прошлым летом.