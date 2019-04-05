«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: Салах, Мане, Фирмино — в атаке гостей

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ливерпуля» на матч 33-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 5 апреля.

«Саутгемптон»: Ганн, Валери, Вестергор, Йосида, Беднарек, Бертранд, Хёйбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Лонг, Редмонд



Запасные: Маккарти, Армстронг, Галлахер, Симс, Стивенс, Таргетт, Остин



«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Кейта, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино



Запасные: Миньоле, Ловрен, Морено, Хендерсон, Шакири, Милнер, Ориги

Матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» состоится в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (33) — на 16-м месте.