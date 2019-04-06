Ярошик: поражение не станет для ЦСКА критичным, ведь «Зенит» может потерять очки

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России между красно-синими и «Спартаком». Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля.



«Обе команды находятся наверху турнирной таблицы. Им нужны очки для того, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов и догнать «Зенит». В дерби нет фаворита. Неважно, в каком положении команды находятся, хорошо или плохо играют, они выйдут с серьёзным настроем. ЦСКА всегда борется за самые высокие места. Дерби в данном случае способно помочь, но поражение не станет критичным, ведь «Зенит» может потерять очки в любой игре чемпионата.



Домашние стены «Спартаку» пойдут на пользу, как и любой другой команде. Я очень рад, что у красно-белых и красно-синих появились свои стадионы. Они это заслужили. Помню, когда я играл в России, мы играли на стадионе «Динамо». Приходили фанаты, всегда была отличная атмосфера. На этих новых, красивых стадионах она будет ещё лучше, а играть футболистам в такой обстановке ещё приятнее», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Мостовой: об изящной и комбинационной игре со стороны «Спартака» речи не идёт