Игнатов: желаю «Спартаку» разгромить ЦСКА, чтоб все поняли, кто главный в Москве

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, являющийся воспитанником ЦСКА, поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между спартаковцами и «армейцами». Встреча «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 6 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Я желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве.

Если бы рисовал баннер к матчу, то сделал бы большого гладиатора и написал: «Спартак — навсегда!» В красно-белых цветах нарисовал бы гладиатора в полный рост.



Я до сих пор не понимаю, как фанаты делают такие огромные плакаты на всю трибуну. Я думаю, что это занимает очень много времени. Конечно, это вызывает уважение. На мой взгляд, футбол — как театр: болельщики приходят смотреть, а ты для них играешь», — сказал Игнатов в интервью каналу Supporters Group в YouTube.