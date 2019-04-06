Ан. Миранчук — лучший игрок «Локомотива» в марте

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил результаты голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.

Победу с огромным отрывом одержал хавбек Антон Миранчук. За него проголосовали 11 003 болельщика — или 66%. В марте Антон провёл пять матчей и забил четыре гола, два из которых принесли «Локомотиву» победу над «Краснодаром» и «Динамо».

Второе место у вратаря Маринато Гилерме — 3214 голосов или 19,3%. Третье — у полузащитника Дмитрия Баринова, который набрал 1156 голосов или 6,9%. Далее расположились хавбек Джефферсон Фарфан — 916 голосов или 5,5% и защитник Бенедикт Хёведес — 367 голосов или 2,2%.

Всего в голосовании приняли участие 16 656 человек.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе «железнодорожников» 38 очков.