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Власти Калининграда подали иск на 105 млн рублей к застройщику стадиона к ЧМ

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Власти Калининграда подали иск на 105 млн рублей к застройщику стадиона к ЧМ
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области обратилось в суд с исковым заявлением к АО «Крокус Интернэшнл», которое получило право строительства стадиона «Калининград» к чемпионату мира 2018 года. Соответствующая информация появилась в системе «Электронное правосудие».

Арбитражный суд Московской области уже принял иск к производству. Предварительное судебное заседание по делу состоится 25 апреля.

Претензии властей Калининградской области связаны с просрочкой исполнения обязательств по контракту на строительство стадиона к ЧМ. Истец требует вернуть ему 20% общей суммы соглашения — 105,5 млн рублей.

Отметим, компания Crocus Group также занималась строительством стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира.

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