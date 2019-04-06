Власти Калининграда подали иск на 105 млн рублей к застройщику стадиона к ЧМ

Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области обратилось в суд с исковым заявлением к АО «Крокус Интернэшнл», которое получило право строительства стадиона «Калининград» к чемпионату мира 2018 года. Соответствующая информация появилась в системе «Электронное правосудие».
Арбитражный суд Московской области уже принял иск к производству. Предварительное судебное заседание по делу состоится 25 апреля.
Претензии властей Калининградской области связаны с просрочкой исполнения обязательств по контракту на строительство стадиона к ЧМ. Истец требует вернуть ему 20% общей суммы соглашения — 105,5 млн рублей.
Отметим, компания Crocus Group также занималась строительством стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира.
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