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Гол Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер Уайткэпс»

Гол Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер Уайткэпс»
Футбол / Прочие турниры

В матче регулярного чемпионата MLS «Ванкувер Уайткэпс» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 2-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси», однако защитник ванкуверской команды Али Аднан не сумел реализовать 11-метровый удар. На 63-й минуте защитник гостей Дэниэл Стирс вывел команду вперёд, забив гол с передачи форварда Златана Ибрагимовича. Через 8 минут преимущество «Лос-Анджелес Гэлакси» упрочил Ибрагимович.

«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице MLS. «Ванкувер Уайткэпс» (1) — на 22-м месте в таблице чемпионата. Лидером соревнования на данный момент является «Лос-Анджелес».

MLS - Высшая лига футбола
06 апреля 2019, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
0 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
0:1 – Стирс – 63, 0:2 – Ибрагимович – 71
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