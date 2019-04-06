Гол Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер Уайткэпс»

В матче регулярного чемпионата MLS «Ванкувер Уайткэпс» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 2-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси», однако защитник ванкуверской команды Али Аднан не сумел реализовать 11-метровый удар. На 63-й минуте защитник гостей Дэниэл Стирс вывел команду вперёд, забив гол с передачи форварда Златана Ибрагимовича. Через 8 минут преимущество «Лос-Анджелес Гэлакси» упрочил Ибрагимович.

«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице MLS. «Ванкувер Уайткэпс» (1) — на 22-м месте в таблице чемпионата. Лидером соревнования на данный момент является «Лос-Анджелес».