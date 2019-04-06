Адриано Коррея: Неймар больше других сожалеет, что покинул «Барселону»

Защитник «Бешикташа» Адриано Коррея рассказал о состоявшемся у него разговоре с форвардом «ПСЖ» Неймаром, с которым вместе он выступал в составе «Барселоны».

«Я разговаривал с Неймаром около трёх недель назад. Все мы, кто выступал за „Барселону“ и покинул клуб, сожалеем, что нам пришлось уйти, а он сожалеет об этом даже больше других», — приводит слова Адриано El Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса» за € 88,2 млн. Через четыре года он был продан «ПСЖ» за рекордные для футбола € 222 млн. В составе «Барселоны» Неймар провёл 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач. За время выступления на «Камп Ноу» на клубном уровне он выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.