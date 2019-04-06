Эмери: доволен игрой и поведением Озила в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о работе полузащитника лондонской команды Месута Озила. Напомним, ранее сообщалось, что между тренером и футболистом установились неблагоприятные взаимоотношения.



«Озил стал работать усерднее. Он отлично тренируется, хорошо играет и помогает команде. Я доволен его игрой и поведением в „Арсенале“. Думаю, сейчас в команде установились хорошая атмосфера и крепкий командный дух. Каждый игрок вносит вклад своими действиями и хорошим поведением. Хочу, чтобы этот дух сохранился», — приводит слова Эмери Sky Sports.



«Арсенал» набрал 63 очка в 31 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль» (82).

Озил: конечно, «Арсенал» рад, что обошёл «Тоттенхэм» в таблице АПЛ