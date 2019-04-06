Депай может стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай намерен покинуть французский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.



По информации источника, 25-летний футболист уверен, что готов выступать за команду, которая входит в десятку лучших в Европе. Интерес к Депаю проявляет «Ливерпуль», однако мерсисайдцев смущает имидж игрока и его поведение. Трансфер может состояться, если летом «Ливерпуль» покинет игрок атакующей линии. Отмечается, что «Лион» не станет продавать игрока менее, чем за € 30 млн.



Депай выступает в составе «Лиона» с 2017 года. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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