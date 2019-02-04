«Милан» интересуется Депаем

«Милан» проявляет интерес к голландскому нападающему «Лиона» Мемфису Депаю. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет непросто, так как французский клуб оценивает голландца не менее, чем в € 50 млн.

24-летний Депай перешёл в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 16 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах французского национального чемпионата (20 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, а также отметился восемью результативными передачами. Его контракт с французским клубом действует до лета 2021 года.