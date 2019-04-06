Ковач: в дерби «Спартак» — ЦСКА раньше было больше страсти, сейчас всё иначе

Бывший игрок московского «Спартака» Радослав Ковач поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА.



«Дерби – это всегда большая игра. Надеюсь, «Спартак» сегодня выиграет, ЦСКА ведь сейчас не в лучшей форме, но всем будет очень тяжело. Я бы приехал на игру вместе с Иранеком, но не смогу – у нас матч в понедельник, так что посмотрю дерби по телевизору. Из всех дерби с ЦСКА запомнил матч, где мы выиграли — 1:0. Хорошо помню ту победу, тогда забил Баженов. Это лучшая игра с ЦСКА. В том сезоне у нас было два поражения с общим счётом 2:8, так что та победа над ЦСКА была самым ярким моментом за год. А самое обидное поражение — 5:1, тогда Вагнер Лав забил три мяча. В нашей раздевалке после игры было очень тяжело.



Каждый год эти матчи получаются очень тяжёлыми. Тогда играли Павлюченко, Титов, Аленичев, Видич, Иранек, Быстров, Торбинский с Веллитоном… Но и у ЦСКА была очень сильная команда. Тогда страсти было больше, сейчас всё чуть-чуть иначе, футбол изменился везде. Но сказать, когда было лучше, тяжело. Часто вспоминаем с Иранеком те времена: жаль, мы тогда не смогли выиграть чемпионат, нам всегда немного не хватало. ЦСКА тогда был чуть-чуть сильнее нас», — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Как закончится дерби между «Спартаком» и ЦСКА?