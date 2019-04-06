Как закончится дерби между «Спартаком» и ЦСКА?

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как закончится дерби между «Спартаком» и ЦСКА?

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой.

«Спартак» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (37) — на 4-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 21 матче.