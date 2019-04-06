Российские министры и губернаторы поделились прогнозом на дерби «Спартак» — ЦСКА

Министры и губернаторы Российской Федерации сделали прогнозы на исход столичного дерби «Спартак» — ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

Результатом ставок, которые сделали чиновники, поделился в «Инстаграме» министр экономического развития РФ Максим Орешкин. «Мнение губернаторов и членов правительства», — написал он в подписи под снимком.

Фото с прогнозами министров и губернаторов доступно в "Инстаграме" Максима Орешкина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Софьян. Роль резервного судьи исполнит Алексей Сухой.