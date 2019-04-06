Баттл за звание лучшего легионера в истории РПЛ. Представляем шестую группу!

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» продолжает баттл, в ходе которого пользователи определят лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.



Баттл подразумевает групповой турнир (8 групп), из которого в стадию плей-офф (с 1/8 финала) выйдут по два лучших футболиста из каждой группы. По итогам голосования из первых пяти групп в плей-офф вышли Вагнер Лав, Стипе Плетикоса, Ахмед Муса, Веллитон, Халк, Милош Красич, Даниэл Карвальо, Доменико Кришито, Ивица Олич и Мигель Данни.



В настоящий момент проходит голосование в шестой группе баттла, участниками которой стали Марио Фернандес, Аксель Витсель, Андреас Гранквист, Радек Ширл, Гёкдениз Карадениз, Робсон, Гилерме, Саломон Рондон.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».