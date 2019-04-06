Уткин: Сегодня я за ЦСКА. Понимаю, что и почему происходит в этой команде

Известный блогер Василий Уткин расставил приоритеты в качестве болельщика в сегодняшнем столичном дерби «Спартак» — ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

«Сегодня болею за ЦСКА. Я ж не болельщик. Понимаю, что и почему происходит в этой команде. В ней мне никто не пудрит мозги и не пытается казаться тем, кем не является. У ЦСКА на поле нет футболистов, поведение которых вне поля вызывает отвращение. Может быть, они и есть, но они не выпячивают это — ни по глупости, ни по неосторожности.

Понимаю, что ЦСКА будет делать в следующем году в Лиге чемпионов. А мне нравится болеть за наши команды в Лиге чемпионов. Я там даже за «Зенит» могу болеть. То есть я не уверен, что ЦСКА в ЛЧ ждёт успех. Не обязательно. Наш футбол деградировал последние 2—3 сезона, но ЦСКА вне этого тренда, потому что живет по средствам. Как и «Краснодар».

Это ещё одна команда, про которую понимаю, что в ней происходит и почему. И мне было бы приятно, если бы «Спартак» и «Локомотив» в этом туре потеряли очки, а ЦСКА и «Краснодар» набрали.

Ещё я за ЦСКА сегодня, потому что у ЦСКА на финише самый сложный календарь. Дело в том, что это выражение кажется мне идиотским. От того, что ЦСКА больше играет с непосредственными конкурентами, только болван делает вывод о сложности. Это не сложность, милый болван. Это бонус. Благодаря этому ЦСКА имеет максимальное влияние на распределение мест в таблице. Набирая очки, они отнимают их у конкурентов. Это гораздо важнее, чем идти параллельными курсами, набирать три очка в субботу и полагаться хрен знает на что, чтобы оно отобрало очки у твоего соперника в воскресенье. То есть успехи ЦСКА — гарантия интересной концовки чемпионата.

Мне нравится быть не болельщиком, а зрителем. Меня поддостали за 25 лет вопросом, за кого болею. Отлично, что сегодня могу на примере показать, как это устроено. Сегодня я за ЦСКА. А про завтра решу завтра. Я зритель", — написал Уткин в «Телеграме».