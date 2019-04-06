ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

В матче 22-го чемпионата России «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков.

Счёт был открыт на 46-й минуте. Автором гола стал исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Никола Влашич. Через несколько минут Сигурдссон оформил дубль с паса Марио Фернандеса, увеличив преимущество гостей.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.