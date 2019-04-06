Дивеев: впечатления от первого дерби в карьере только положительные

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Не знаю, хорошо или плохо сегодня сыграл, — это решать тренеру. Сам о своей игре судить не буду. Впечатления от первого дерби в карьере только положительные — от болельщиков, команды. Всё было отлично.



Что в перерыве сказал Гончаренко? Кое-что, но говорить не буду. Мы были настроены только на победу. С «Уфой» потеряли очки. Нам надо было только побеждать, чтобы подняться в таблице», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.