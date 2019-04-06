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«Райо Вальекано» обыграл «Валенсию» в Примере

«Райо Вальекано» обыграл «Валенсию» в Примере
Футбол / Испания

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» победил «Валенсию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором гола стал форвард хозяев Рауль де Томас. Голевой передачей в этом эпизоде отметился нападающий Адриан Эмбарба. В компенсированное время второго тайма преимущество хозяев закрепил полузащитник Марио Суарес с передачи всё того же Эмбарбы. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 90 минут.

«Райо Вальекано», набрав 27 очков, остался в зоне вылета, на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Валенсия» (46) — на 5-м месте.

Испания - Примера. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
2 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 – Де Томас – 32, 2:0 – Суарес – 90+1
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