Галицкий: Мусаев — очень крутой парень. Восхищён тем, что он делает

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о главном тренере клуба — Мурате Мусаеве.

«Говорят, что я принимаю принимаю много авторитарных решений? Это невозможно комментировать. Говорят, что люди не очень хотят работать многие. И когда контроль начинает быть более активным, когда люди хотят чего-то добиться и не позволять, чтобы было болото, это многим, кто сидел в болоте, не нравится. Вот так, наверное, можно сказать. То, что я авторитарный… я не могу же себя оценивать. Я думаю, что это не так.

Часто ли у нас меняется тренерский штаб? Нет. Сейчас у нас Мурат Мусаев. И я восхищен тем, что он делает. Он очень крутой парень. Хотя ему всего 35 лет. Это удивительно», — сказал Галицкий в интервью Youtube-каналу «Русские норм!».