Владелец «Краснодара» объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему он принял решение расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент содержится в СИЗО «Бутырка», по подозрению в избиении нескольких человек.

«У нас были свои причины, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. Мы подали в палату по разрешению споров заявление. Я лично принимал это решение. Это всё, что я могу сказать. Не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Российская тюрьма, я слышал, не самое приятное место. Как бы ты не относился к человеку, не хочу влиять на решение суда своими словами. Всё, что мы можем сделать, — молчать до решения суда. Наши с ним отношения – это личное. Наверное, что-то он в жизни делал так, что его туда привела судьба. Я думаю, что для Павла это тяжёлый урок.

У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. За это им и платят большие деньги. Если они думают, что живут в обществе и свободны от него, то надо обращаться к классику. Когда на стадионе выкрикивают их имена, это накладывает на них обязательства – хотят они этого или нет. Как любой богатый человек, мы ограничены в каких-то вещах, которые позволены другим. Если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь.



Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать и думают о тебе, как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как наш. Ребята должны знать, что неправильно бить человека стулом по голове, что неправильно вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны на это реагировать. Я не желаю Павлу зла и хочу, чтобы для него это поскорее закончилось, но эти мальчики должны знать, что мы всегда будем так реагировать, когда речь зайдет о подобной поведенческой модели», — сказал Галицкий в интервью Youtube-каналу «Русские норм!»