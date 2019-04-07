ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в матче со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео из раздевалки после матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

Счёт был открыт на 46-й минуте. Автором гола стал исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Никола Влашич. Через несколько минут Сигурдссон оформил дубль с паса Марио Фернандеса, увеличив преимущество гостей.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.