«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче Примеры

В матче 31-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 78-й минуте встречи нападающий «Хетафе» Родригес Анхель отправил в ворота «Атлетика» единственный мяч и принёс своей команде победу. Таким образом, «Хетафе» прервал безвыигрышную серию в испанской Примере, которая длилась на протяжении 3 матчей.



«Хетафе» набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (43) — на 8-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 73 очка в 31 матче. В тройку лидеров также входят «Атлетико» (62) и «Реал» (60).