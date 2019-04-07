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«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче Примеры

«Хетафе» обыграл «Атлетик» в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 31-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 78-й минуте встречи нападающий «Хетафе» Родригес Анхель отправил в ворота «Атлетика» единственный мяч и принёс своей команде победу. Таким образом, «Хетафе» прервал безвыигрышную серию в испанской Примере, которая длилась на протяжении 3 матчей.

«Хетафе» набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (43) — на 8-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 73 очка в 31 матче. В тройку лидеров также входят «Атлетико» (62) и «Реал» (60).

Испания - Примера. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 – Анхель – 78
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