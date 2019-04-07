«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» победил «Арсенал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд, которому ассистировали Мэттью Уилкс и Эдриан Холмс.

Единственный гол был забит на 10-й минуте. Автором гола стал 36-летний защитник ливерпульского клуба Фил Джагелка. Для «Эвертона» эта победа стала третьей подряд в матчах АПЛ. «Арсенал» впервые проиграл в последних семи играх.

«Эвертон», набрав 46 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (63) остался на 4-м месте.

В следующем матче «Эвертон» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Матч состоится 13 апреля. «Арсеналу» предстоит выездная игра с «Уотфордом», которая пройдёт 15 апреля.