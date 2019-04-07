«Лилль» упустил победу в матче Лиги 1 с «Реймсом»

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Реймс» и «Лилль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар, которому ассистировали Франсуа Будикиян и Бенжамен Паже.

Счёт был открыт на 55-й минуте. Автором гола стал Жозе Фонте с передачи Тьяго Мендеса. На 78-й минуте положение уравнял Реми Уден. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Тристан Денгоме.

«Лилль», набрав 61 очко, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего «ПСЖ» составляет 19 очков. «Реймс» (47) — на 6-м месте.

В другом матче тура «Тулуза» дома обыграла «Нант» со счётом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Иссиага Силла.