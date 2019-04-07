Что сказал Селихов Кононову? «Спартак» представил видео по итогам дерби с ЦСКА

«Спартак» на своём канале в YouTube представил видео по итогам столичного дерби против ЦСКА в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Красно-белые показали моменты, которые остались за кадром трансляции поединка на телевидении. В частности, был дан ответ на ставший актуальным после игры вопрос о том, что сказал голкипер команды Александр Селихов главному тренеру Олегу Кононову после своей замены, произошедшей на 68-й минуте.

Видео доступно в YouTube-канале «Спартаке».

Напомним, «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 0:2. Победа позволила «армейцам» подняться на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Гончаренко набрала 40 очков. Красно-белые с 36 баллами в активе идут пятыми.