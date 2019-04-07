Боатенг: пришёл в «Барселону», только чтобы делать фото? Да, очень хорошие фото

Форвард «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг с юмором отреагировал на вопрос одного из пользователей в «Инстаграм».

Так, после победы сине-гранатовых в матче 32-го тура испанской Примеры над «Атлетико» 32-летний нападающий опубликовал в социальной сети фото с празднованием команды. В комментариях к снимку один из пользователей, намекая на отсутствие стабильной игровой практики у футболиста, спросил его: «Ты перешёл в „Барселону“, только чтобы делать фото?». В ответ ганец написал: «Да, но очень хорошие фото».

Фото доступно в "Инстаграме" Кевина-Принса Боатенга.

Ганский форвард перешёл в «Барселону» из «Сассуоло» в январе текущего года. С тех пор в составе каталонцев он сыграл всего 2 матча. Результативными действиями игрок не отметился. На «Камп Ноу» он будет выступать на правах аренды до ближайшего лета.