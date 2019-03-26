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К.-П. Боатенг назвал лучшего футболиста из тех, с которыми ему доводилось играть

К.-П. Боатенг назвал лучшего футболиста из тех, с которыми ему доводилось играть
Футбол / Испания

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг, права на которого принадлежат «Сассуоло», признался, что считает нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича лучшим футболистом из числа тех, с которыми когда-либо играл.

«Сильнейший футболист из тех, с которыми я когда-либо играл в одной команде? Ибрагимович», — сказал Боатенг в интервью, размещённом на официальном канале «Барселоны» в YouTube.

Боатенг и Ибрагимович выступали в составе «Милана» в сезоне-2011/12. Напомним, после перехода в «Барселону» ганский полузащитник назвал лучшим футболистом в мире форварда каталонского клуба Лионеля Месси.

Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды в январе текущего года. Ганский игрок будет выступать за каталонцев до конца сезона-2018/19.

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