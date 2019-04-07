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«Локомотив» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матча арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий, который отличился ударом со штрафного. Хозяева отыгрались довольно быстро. Полузащитник Владислав Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси и рикошетом влетел в ворота.

«Зенит», набрав 45 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (39) остался на 4-м месте в таблице.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля. «Локомотиву» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 13 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Ракицкий – 54, 1:1 – Дриусси – 61 (автогол)
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