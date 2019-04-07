«Локомотив» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матча арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий, который отличился ударом со штрафного. Хозяева отыгрались довольно быстро. Полузащитник Владислав Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси и рикошетом влетел в ворота.

«Зенит», набрав 45 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (39) остался на 4-м месте в таблице.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля. «Локомотиву» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 13 апреля.