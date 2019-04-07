«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с бременским «Вердером» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, которому ассистировали Тобиас Райхель и Саша Тилерт.

Счёт был открыт на 49-й минуте. Автором гола стал Флориан Нойхаус, которому ассистировал Нико Эльведи. В конце встречи гостей спас от поражения Дави Классен. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Юя Осако.

«Боруссия», набрав 48 очков, по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Вердер» (43) поднялся на 8-е место.

В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Ганновером». «Вердеру» предстоит домашняя игра с «Фрайбургом». Оба матча состоятся 13 апреля.