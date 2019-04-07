Семак: «Зенит» пропустил достаточно обидный мяч после рикошета

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который завершился со счётом 1:1.



«К сожалению, пропустили достаточно обидный мяч после рикошета. В концовке было несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Очень жалко, что не смогли победить сегодня.



Чем можно объяснить замену Смольникова на Анюкова? Игрой. Игорь много ошибался, сегодня не вошёл в игру так, как хотелось бы.



Не думаю, что „Локомотив“ был злее нас во втором тайме. Мы смогли забить, а дальше оборонялись низко. Были моменты на контратаках для того, чтобы убегать. Скорее, у „Локомотива“ был контроль, а не преимущество. Не могу сказать, что они создавали какие-то опасные моменты. В концовке первого тайма больше подходов было у нас, мы неплохо контролировали мяч, но не выиграли.



Откуда традиция поцелуя головы Ракицкого от Оздоева перед штрафным? Это надо спросить у Магомеда. Конечно, прекрасно пробил Ярослав и сегодня, и в прошлом матче. То, что у него хороший удар, мы прекрасно знали. Он и второй штрафной хорошо исполнил, но хорошо сыграл Гилерме. У него есть хороший удар, и он его хорошо использует. Я за него рад», — сказал Семак в программе «После футбола».

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