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Шедевр Ракицкого, пас Сёмина и Козловский на VIP. Фото с матча «Локо» — «Зенит»

«Локомотив» — «Зенит». Ярослав Ракицкий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Шедевр Ракицкого, пас Сёмина и Козловский на VIP. Фото с матча «Локо» — «Зенит»
Футбол / РПЛ

7 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий, который отличился ударом со штрафного. Хозяева отыгрались довольно быстро. Полузащитник Владислав Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси и рикошетом влетел в ворота.

«Зенит», набрав 45 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (39) остался на 4-м месте в таблице.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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